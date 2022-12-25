Yeni Başpiskopos Seçildi

Rum basını, gerek manşetlerden gerekse iç sayfalardan habere ayrıntılarıyla yer verdi.

Fileleftheros gazetesi Sen Sinod Meclisi’nin dün yaptığı toplantı sonucunda, 16 üyenin 11’inden oy alan Baf Metropoliti Yeorgios’un yeni Başpiskopos olması haberini “Tarihi Görevi Devraldı” başlığıyla manşetten “Yeorgios, Damgasıyla Başpiskopos-Başpiskoposluk Dizi Filminde Son” başlıklarıyla ise iç sayfalardan aktardı.

Gazete haberinde ayrıca, gazetede daha önce yer alan Yeorgios’un, Sen Sinod Meclisi’nden 11 oy alacağına dair haberin de teyit edildiğine dikkati çekti.

Gazete halk oylamasında en fazla oyu alan Limasol Metropoliti Athanasios’un 5 oy aldığını, bir oyun ise boş oy olarak kullanıldığını yazdı.

Oylama ile ilgili ayrıntılara da yer evren gazete boş oyun Neapoleos Piskoposu Porfirios tarafından atıldığının görüldüğünü de belirtti.

Seçim süreci öncesinde Başpiskoposluk içerisinde bulunan Apostolos Barnabas şapelinde ayin yapıldığını belirten gazete ayin sonrasında ise 16 Sen Sinod üyesinin oylamaya geçtiğini yazdı.

Sen Sinod Meclisi tutanaklarının imzalanmasının ardından duaya ve yeni Başpiskopos’un Yeorgios olduğuna dair kararın açıklanmasına geçildiğini yazan gazete, Yeorgios’un seçilmesine kesin olarak bakılmasına bağlı olarak ailesinin de kararın açıklanmasından önce, orada yer aldığına da dikkati çekti.

Habere göre, halk oylaması sonucu son üçe kalanlardan biri olan Tamasu Metropoliti İseas, kendisi yerine Yeorgios’a oy verdi.

İlgili soru üzerine İseas, kendi adaylığının başarı olasılığının bulunmaması nedeniyle böyle yapmayı uygun gördüğünü ifade etti.

İseas açıklamasında ayrıca Başpiskopos Yeorgios’un yanında olacağına dair destek açıklamasında da bulundu.

Politis gazetesi haberi “Kıbrıs Kilisesi Yabancı Etkilerden Uzakta-Sen Sinod Tarafından Yeorgios Rahat Çoğunlukla Seçildi-3’üncü Yeorgios Yeni Jüstinyen ve Kıbrıs Başpiskoposu” başlıklarıyla aktardı.

Gazete Başpiskopos Yeorgios’un, taç giydikten sonra büyük bir ihtimalle “3’üncü Yeorgios” unvanını taşıyacağını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Yeorgios’un, Larnaka kökenli olmasına atıfta bulunarak Larnaka’nın en son başpiskopos seçtiği yılın, 2’inci Kirillos ile birlikte, 1909 yılı olduğuna dikkati çekti.

Baf kökenlilerin şikayet etmesinin ise mümkün olmadığını çünkü Yeorgios’un hizmet yıllarının çoğunu Baf’ta geçirdiğini de yazan gazete 2006-2022 yıllarında Baf Metropolitliği görevini yürüttüğünü anımsattı.

Alithia gazetesi ise haberi, “Kıbrıs Başpiskoposu Yeorgios” başlığıyla verirken Haravgi gazetesi ise “Yeorgios Kesin Olarak Kazandı ve Başpiskopos Oldu” başlığını kullandı.

-Başpiskopos Yeorgios kimdir

Fileleftheros gazetesi yeni Başpiskopos Yeorgios’un özgeçmişine de yer verdi.

Başpiskopos Yeorgios, 25 Mayıs 1949 yılında “Athienu’” da (Kiracıköy) doğdu. Yeorgios 1967 yılında “Pankıbrıs Gimnasio” okulundan mezun olduktan sonra 1968-72 yıllarında Atina Üniversitesinde kimya bölümünü okurken 1976-80 yılları arasında ise yine aynı üniversitenin ilahiyat bölümünü bitirdi.

Yeorgios, İngiltere’de yine kimya ve ilahiyat alanlarında eğitim gördü.

Yeorgios çeşitli dini görevlerde bulunurken 1996 yılında Arsinois Bölge Piskoposluğuna, 2006 yılında da Baf Metropolitliğine seçildi.

-Yeorgios ilk açıklama

Politis gazetesine göre Yeorgios, başpiskoposluğa seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada seçilmesine olanak tanıyan Tanrıya ve kendisine oy veren Sen Sinod Meclisi üyelerine yönelik teşekkürlerini sundu.

Yeorgios açıklamasında halkın, çoğu “istila ve işgalden” kaynaklanan birçok sorunun çözümünü beklediğini belirtti.

Yeorgios sözlerinin devamında geçmişte Başpiskoposların yaptıklarına atıfta bulunarak kendisinin çabalarının da bu yönde olacağını söyledi.

-Anastasiadis’ten tebrik

Politis gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni Başpiskoposun, aydın liderliği altında aydın liderliği altında büyük ruhani çalışmalarına devam edeceğinden emin olduğunu dile getirdi.

-Baf Metropolitliği için aday

Alithia gazetesi Yeorgios’tan boşalan Baf Metropolitliği görevi için Başkeşiş Yoannis Yoannu’nun aday olacağını açıkladığını yazdı.

Gazete yeni Baf Metropolitliğine yönelik seçimin 19 Şubat 2023’te gerçekleştirileceğini belirtti.