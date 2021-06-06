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Yeni bir gayriresmî 5’li konferansın New York’ta yapılacağı iddia edildi

Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir gayriresmî 5’li konferansın Eylül ayında New York’ta yapılacağı iddia edildi...

06 Haziran 2021 Pazar 15:46
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Yeni bir gayriresmî 5’li konferansın New York’ta yapılacağı iddia edildi

Kıbrıs sorunun çözümü için yürütülen görüşmeler kapsamında yeni bir gayriresmî 5’li konferansın Eylül ayında New York’ta yapılacağı iddia edildi.

Rum basınında yer alan bir haberde, gayriresmî beşli konferans için gerçekçi planın, BM Genel Kurulu’nun hemen sonrasında, bütün müdahil tarafların Genel Kurul için hazır bulunacağı New York’ta, Eylül sonu olduğuna işaret edildi.

GÖZLER BRÜKSEL’E ÇEVRİLDİ

Kıbrıs’taki iki taraf arasında özlü bir diyalog olmaması nedeniyle bütün gözlerin, NATO toplantısı çerçevesinde 14 Haziran’da Brüksel’de gerçekleşecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmelere çevrildiği vurgulandı.

Gazete Yunan diplomasisinin bu dönemde Türkiye ile ilişkilerin -Dışişleri Bakanı Dendias’ın Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından işaret ettiği gibi- zaman içerisinde normalleşmesine bağlı kaldığını haberine ekledi.

Son Güncelleme: 06.06.2021 23:56
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