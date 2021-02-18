YENİ DOĞAN ÇOCUĞA “KIBRIS CUMHURİYETİ” VATANDAŞLIĞI VERMİYORLAR

Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olan bir kadının doğurduğu çocuğa dört aydır “Kıbrıs vatandaşlığı” verilmediği ve buna da babasının ülkede kaçak bulunan bir göçmen olması gerekçe gösterildi.

Haravgi gazetesi, kendisi “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olan bir kadının dört aydır çocuğuna “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almak için her türlü girişimde bulunduğunu ancak hiçbir sonuç alamadığını yazdı.

Söz konusu kadının yeni doğan bebeğinin vatandaş olmadığı için aşı olmak da dahil hiçbir sağlık hakkından faydalanamadığını vurgulayan gazete, bu uygulamanın “çocuk haklarını ihlal eden ırkçı bir uygulama olduğu” yorumunda da bulundu.

KAYNAK : TAK