'Yeni dönemin Kıbrıs'ı için stratejik planlar devreye girecek!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün “Yeni Dönemin Kıbrıs’ı” başlığıyla 140 sayfadan oluşan seçim programını açıkladığı bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, web sayfası üzerinden programını açıklayan Anastasiadis, 5 yıllık görevi süresince yaptığı icraatları anlatırken, seçilmesi halinde yapmayı hedeflediği şeyleri belirtti.

Gazete, Anastasiadis’in seçim programında bugüne kadar yaptığı icraatlarla, tüm dünyanın sevgi ve saygısını kazandığını; AB’daki ortakların, Meclis’in, kamu ve özel sektörün birlikte yürüdüğünü ve “Kıbrıs’ın bataklıktan kurtarılarak, kalkınmaya başladığını” kaydettiğini yazdı.

Anastasiadis, mevcut hükümet programı çerçevesinde beş yıl daha görev yapmak istediğini ve “Yeni Dönemin Kıbrıs’ı” için hazırlamış olduğu stratejik planları devreye sokacağını ifade etti.

Seçim programında “daha güçlü ve kalkınmış bir ekonomi, yeni ve bütünlüklü bir kalkınma modeli, adil ve çağdaş bir eyalet, vatandaşlarına özen gösteren bir devlet” vurgusu yapan Anastasiadis, bağımsızlık, güvenlik ve Avrupalılık zemininde yeniden birleşme talep ettiğini kaydetti.

Habere göre, Anastasiadis, seçim programında Kıbrıs sorunu, ekonomi, Yeni Kalkınma Modeli, devletin daha çağdaş hale gelmesi-rüşvetle mücadele, dış politika ve savunma politikası, hidrokarbon yatakları ve toplumsal politikayla ilgili önerilerde bulundu.

Anastasiadis, seçim programında, Kıbrıs sorununa detaylı şekilde değinirken, yeni beş yıllık dönemdeki hedefinin, yeniden birleşmiş, Avrupalı ve gerçek anlamda bağımsız bir Kıbrıs talep etmek olduğunu vurguladı.

Bu hedefe yönelik, son müzakerelerdeki tüm olguların ve halkın menfaatine olan önemli gelişmelerin değerlendirileceğinin altını çizen Anastasiadis, programında da belirttiği gibi, çözümsüzlüğün ne Kıbrıslı Türklerin, ne de Rumların menfaatine olmayacağı bilinciyle, çözüm için çaba göstermeye kararlı ve hazır olduğunu belirtti.

Anastasiadis, asli hedefinin, BM kararları çerçevesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de bizzat önerdiği parametreler zemininde, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü ve yeniden birleşme olduğunu kaydetti.

Seçimin ardından Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasını umut ettiğini ifade eden Anastasiadis, Kıbrıs’ın geleceğini garanti altına alacak dış güçlerin müdahil olmadığı bir çerçeve talep ettiğini belirtti.

Anastasiadis, bu çerçevede, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin daha aktif müdahalesiyle, Kıbrıs’ta yeni bir konferans için doğru ön hazırlık arzu ettiğini de kaydetti.

İçteki birlik konusuna da değinen Anastasiadis, yeniden seçilmesinin, içteki siyasi ortamın iyileştirilmesini de garanti altına alacağını ve daha iyi koşulların kendilerini beklediğini ifade etti.

DİSİ VE PAPADOPULOS’TAN TEPKİ

Gazete, DİSİ ve DİKO’lu Başkan adayı Nikolas Papadopulos’un, Anastasiadis’in seçim programıyla ilgili yorumlarına da yer verdi.

Habere göre, DİSİ, Anastasiadis’in seçim programından memnun olduğunu belirtirken, Anastasiadis’n seçim programında bulunan unsurların, basit seçim vaatleri olmadığına vurgu yaptı.

Papadopulos ise, Anastasiadis’in seçim programının, Kıbrıs için yeni, daha iyi ve farklı hiçbir şey içermediğini ve programda, Kıbrıs sorununda “başarısız ve tehlikeli bir taviz politikası” izlemeye devam edeceğinin görüldüğünü kaydetti.