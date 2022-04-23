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Yeni iddialarla yine gündemde

Rusya’nın, ABD, İngiltere ve Almanya gibi KKTC’de ofis açmaya hazırlandığı iddia edildi.

23 Nisan 2022 Cumartesi 12:09
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Yeni iddialarla yine gündemde

Fileleftheros gazetesi “İşgal Altındaki Topraklarda Ofis Açılması An Meselesi” başlıklı haberinde, Rusya’nın, KKTC’de ofis ya da bilgilendirme noktaları bulunduran ABD, İngiltere, Almanya ve AB’yi örnek aldığını ileri sürdü.

ABD, İngiltere ve Almanya’nın KKTC’deki ofislerinin uzun yıllardan beri var olduğunu yazan gazete, bu ofislerin Rum Yönetimi ile uzlaşma olmaksızın açıldığını, faaliyete geçmelerinin, Kuzey’de ikamet eden vatandaşlarına konsolosluk konularına kolaylık sağlamakla ilişkilendirildiğini belirtti.

Rusya’nın da Kuzey’de ofis açmak istediğini savunan gazete, diğer üç ülkeye kıyasla, Rusya’nın, Rum Yönetimi ile istişare içinde açacağı ofise herhangi bir sembolün girmeyeceği ve faaliyetinin uluslararası hukuka uygun bir şekilde olacağı teyidinde bulunduğunu iddia etti.  

Habere göre, Rusya ayrıca “KKTC’yi tanımayacağı” yönünde açıklama yapma teyidinde bulundu.

Gazete, ofisin açılması için yüksek düzeyde siyasi bir uzlaşmanın bulunduğunu ve bunun açılmasının an meselesi olduğunu da savundu.

Bu durumun, diğer üç ülkenin kötü uygulamalarına eklenecek olumsuz bir gelişme olduğu gerçeğini değiştirmediğini çünkü bahse konu ofislerin Rum Yönetimi’ne akredite olan elçiliklere bağlı olabileceğini yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Rusya
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