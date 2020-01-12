Yeorgiadis: “Kıbrıs sorunu Türkiye’nin politikası ve Rum tarafının hataları ve ihmalleri yüzünden çözülemedi”

Yakın zamanda DİSİ Başkan Vekilliği görevine seçilen eski Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, Alithia gazetesine Kıbrıs sorunu, ekonomi ve diğer konularla ilgili röportaj verdi.

Yeorgiadis, Kıbrıs sorununun çözülememesinin, Türkiye’nin politikası ve Rum tarafının yaptığı “tarihi hatalar ile ihmallerden” kaynaklandığını öne sürerek, bu hata ve ihmallerin, Türkiye’ye “adadaki bölünmeyi kalıcı hale getirme imkanı verdiğini” iddia etti.

Yeorgiadis, 2003-2004 yıllarında etkin müzakereler yapılması ve iyi bir plan hazırlanması gerektiğini; ancak bunun yapılmadığını ve Kıbrıs sorununun çözümü için son fırsat addettiği bu fırsatın kaçırıldığını savundu.