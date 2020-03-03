Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Yeşil Hatta 100 Sığınmacı Toplandı İddiası

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Kousios bugün yaptığı açıklamada Yeşil Hat'ta siyasi sığınma talebinde bulunan yaklaşık 100 kişi olduğunu söyledi.

03 Mart 2020 Salı 14:37
334 Okunma
Yeşil Hatta 100 Sığınmacı Toplandı İddiası

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Kousios bugün yaptığı açıklamada Yeşil Hat'ta siyasi sığınma talebinde bulunan yaklaşık 100 kişi olduğunu söyledi.

Kousios, sığınmacıların 180 km'lik tampon bölge boyunca nerede olduklarının bilinmediğini söyledi.

MÜLTECİ SORUNU RUM GAZETELERİNİN MANŞETLERİNDE

Türkiye’nin, ülkede bulunan mültecilere Avrupa’ya giden sınır kapılarını açmasının ardından yaşananlar, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

Gazeteler habere şu başlıklarla geniş yer verdi;
Alithia: “Yunanistan Çember Altında- Binlerce İnsanın Canı- Erdoğan’ın Kurbanları Meriç’i Geçmeye Çalışıyor- Yunanistan

Mültecilerle Çevrelenmiş Halde- Binlerce Göçmen Kısa Bir Süre İçerisinde Avrupa’ya Yönelecek”
Politis: “Meriç’teki Baskı Erdoğan İçin Kazanç Getiriyor- Avrupa Birliği Erdoğan’a Ödeme Yapmaya Hazır- Komisyon ile Almanya

Yeni Tahsisatlar İçin Hazır- Mitsotakis ile Trump Dün Görüştü- AB Teyakkuzda- Frontex’ten Yunanistan Sınırlarına Yardım”

Haravgi: “Avrupa Birliği Mülteci Problemi Konusunda Sorumluluklarıyla Karşı Karşıya- Türkiye’nin Sınırlarını Kapatması Söz

Konusu Değil- Erdoğan Avrupa Sorumluluklarını Alsın Diyor- Frontex: Hızlı Müdahale Operasyonu- Mitsotakis, Avrupa Konseyi, Komisyonu ve Parlamentosu Başkanlarıyla Bugün Meriç’e Gidecek- BM: Yunanistan Siyasi Sığınma Başvurularını Askıya Alamaz”

Fileleftheros: “Erdoğan’ın Çirkin Oyunu- Mültecilerin Türk-Yunan Sınırlarına Toplu Hareketi Örgütlü- Ankara’nın Politikaları AB’ye Baskı Yapıyor- Uzun Zamandır Planlanmış Bir şey- Erdoğan’ın Mültecilerle İlgili Hareketi o Anın Tepkisi Değil, Bunu Aylardır Hazırlıyor- Askeri Gücünden Destek Alıyor- Organize Plan- AB Türkiye’nin Düzenlediği Göçmen İstilasıyla Karşı Karşıya-

Frontex’ten Hızlı Müdahale- AB İçişleri Bakanlarından da Olağanüstü Toplantı”

Anahtar Kelimeler:
Rum Hükümet SözcüsüKyriacos KousiosYeşil Hat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ELAM ve APOEL, sınır kapılarının tümünün kapatılması için eylem yapacak
ELAM ve APOEL, sınır kapılarının tümünün kapatılması için eylem yapacak
Başpiskopos Hrisostomos: “Göstericiler kumarhanelere gitmek için mi Kuzey’e geçmek istiyor?”
Başpiskopos Hrisostomos: “Göstericiler kumarhanelere gitmek için mi Kuzey’e geçmek istiyor?”
Limasol’da bir kişide Kovid-19 şüphesi
Limasol’da bir kişide Kovid-19 şüphesi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim