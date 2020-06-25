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Yeşilırmak Sınır Kapısı yarın açılıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus’u telefonla arayarak “Limnidi” (Yeşilırmak) sınır kapısının Cuma günü açılacağı bilgisini verdiği iddia edildi.

25 Haziran 2020 Perşembe 11:30
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Yeşilırmak Sınır Kapısı yarın açılıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus’u telefonla arayarak “Limnidi” (Yeşilırmak) sınır kapısının Cuma günü açılacağı bilgisini verdiği iddia edildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus’u telefonla aradığını ve yarın (Cuma) Yeşilırmak sınır kapısının geçişlere açılacağını ilettiğini yazdı.

Habere göre, Kleantus konuya ilişkin açıklamasında, sınır kapısının açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anastasiadis’e bu yöndeki girişimlerinden ötürü teşekkür etti.

Öte yandan Rum “Yeşilırmak-Erenköy Barikatlarının Açılması Komitesi” Başkanı Andreas Karos da, Yeşilırmak sınır kapısının açılması kararını memnunlukla karşıladı.

Karos, bölge halkının, kapı kapalı olduğu için Lefkoşa’nın Güney’ine gidebilmek adına büyük eziyete katlandıklarını, gidip gelmenin 6 saati bulduğunu ifade ederek, çabalarından ötürü Anastasiadis’e teşekkürlerini dile getirdi.

Fileleftheros gazetesi ise haberini: “Limnidi İçin Beklemedeler” başlığı altında verirken, Kıbrıs Türk tarafının Yeşilırmak sınır kapısını açacağı sözünün gerçek olup olmadığının yarın anlaşılacağı yorumunda bulundu.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının Lokmacı (Lidra) sınır kapısının da açılması talebinde bulunduğunu ancak Türkiye’den 1 Temmuz’da gelişlerin başlayacak olması sebebiyle KKTC’de vakaların artabileceği korkusunu taşıyan Rum hükümetinin şu an için buna yanaşmadığını aktardı.
Haberde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Anastasiadis’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaya da geniş yer verildi.

Son Güncelleme: 25.06.2020 11:36
Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisYeşilırmak Sınır Kapısı
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