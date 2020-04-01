“Yoğun bir vicdan azabı yaşıyorum”

Rum Lider Nikos Anastasiadis, kişisel sosyal medya hesabı üzerinde bir mesaj yayınlayarak hükümetin her defasında daha katı kısıtlayıcı önlemler almaya mecbur kaldığında “yoğun bir vicdan azabı ve deneyim” yaşadığını belirtti.

Vatandaşların konut dokunulmazlığı hakkını gereksiz yere ihlal eden herhangi bir kötü güce tolerans göstermeyeceğini dikkat çeken Anastasiadis, söz konusu durumun güvencesini verdi.

Salgın nedeniyle sadece kendilerine değil, dünyada milyonlarca insana dayatılan yeni hayat koşullarının yarattığı rahatsızlığı paylaştığını kaydeden Anastasiadis, “Hükümetin her defasında daha katı kısıtlayıcı önlemler almaya mecbur kaldığında, yoğun bir vicdan azabı ve deneyim yaşadığımı anlamanızı istiyorum” dedi.

“CESARETSİZLİĞİMDEN DOLAYI SEVDİKLERİNİZ HAYATINI KAYBETSE…”

Önündeki ikilemin, yaşanılan şartlar altında ne istediği değil ama ne yapması gerektiği olduğunu vurgulayan Anastasiadis, “Bu şekilde, en azından zor kararlar alma anında yükümlülüklerimden kaçınmadığımı hissedeceğim” dedi.

Anastasiadis şöyle devam etti: “Benim ve Hükümetin sorumluluğu her birinizin sağlık, hayat ve iş güvenliğinin korunmasıdır.”

Anastasiadis, “Benim cesaretsizliğim yüzünden sevdiklerinizin hayatını kaybetmesinden dolayı beni acı ve kederle eleştirmenizdense beni bugün aldığım bu zor kararlar nedeniyle eleştirmenizi tercih ederim” şeklinde konuştu.

Anastasiadis sözlerini şöyle tamamladı:

“Geçmişte bazı acı verici kararlar aldığım aynı cesaretle bugünde aynı şeyi yapıyorum. O dönemde de nasıl ki hepimizin işbirliğiyle krizin üstesinden gelebildikse şimdi de aynı şekilde bu savaşı kazanacağız.”

Kıbrıs Postası