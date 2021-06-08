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Yolcu geliş gidişler Mayıs ayında, yılın ilk dört aynın toplamını geçti

Güney Kıbrıs’ta yolcu geliş gidişler Mayıs ayında, yılın ilk dört aynın toplamını geçti.

08 Haziran 2021 Salı 11:53
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Yolcu geliş gidişler Mayıs ayında, yılın ilk dört aynın toplamını geçti

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Baf ve Larnaka Havaalanlarında Mayıs ayında yaşanan yolcu trafiğinde, bir önceki aya göre yüzde 131 artış gerçekleştiğini yazdı.

Habere göre, Nisan ayında gerçekleşen geliş gidiş sayısı 108 bin kişiyken, bu rakam Mayıs ayında 250 bin civarlarına ulaştı.

Bu yılın ilk beş ayında kaydedilen yolcu sayısının, 2019 yılına oranla yüzde 85 daha düşük şekilde  481 bin 55 olduğunu belirten gazete, bu rakamın 2019 yılının aynı döneminde 3 milyon 393 bin 862 olduğunu aktardı.

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Güney KıbrısYolcuTurist
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