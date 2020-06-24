Yolcular uygulanan prosedürlerden şikayetçi

Larnaka Havalimanı yönüne geçtiğimiz 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk uçuşlarda yer alan yolcuların, uygulanan prosedürlerden şikayet ettikleri belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, yolcuların şikayetlerine dayanarak, Larnaka Havalimanı’na gelen yolcuların, prosedür konusunda herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın otobüslerle alındığını ve Koronavirüs testi için eski Larnaka Havalimanı binasına götürüldüğünü yazdı.

Gazete, yolcuların test için eski Larnaka Havalimanı binasında götürülmekle kalmadığını ayrıca güneşin altında da bekletildiğini belirtti.