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Yosif: Kıbrıs Türk Ayrı Egemenliğinin ve İki Devletin Tanınması Kabul Edilemez

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Basın Bürosu Müdürü Andreas Yosif, Türk tarafının Kıbrıs’ta iki egemen eşit devlet duruşunu “kibirli tavır” olarak niteledi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:53
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Yosif: Kıbrıs Türk Ayrı Egemenliğinin ve İki Devletin Tanınması Kabul Edilemez

Haravgi ve Alithia’ya göre bir anma töreninde konuşan Yosif, Türk tarafının bu tavrının “BM Genel Sekreteri’nin –devam etmesi, artık neredeyse Maraş’ta yeni emrivakiler oluşturma planlarını terk etmesi şart addedilmekte olan- inisiyatifinin altını oyduğu” iddiasında da bulundu.

Yosif Türk tarafının, Kıbrıs Türk ayrı egemenliğinin ve iki devletin uluslararası toplum tarafından tanınması şartının “kabul edilemez olduğunu” da iddia etti.

Yosif, Rum tarafının iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe sahip federasyon zemininde çözüm hedefiyle müzakerelerin derhal yeniden başlaması duruşunda olduğunu anlattı. Andreas Yosif, Kıbrıs sorununun çözümü için öncelikle garantiler ve yabancı askerler “olmaması gerektiğini” öne sürdü.

Son Güncelleme: 05.07.2021 16:24
Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisAndreas Yosif
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