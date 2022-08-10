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Ülkemize tasarufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı S.T'nin aynı ismi taşıyan oğlu S.T yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:27
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Yüklü miktarda para söz konusu...
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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı.

Polis, zanlının Para Kambiyo Yasasına Aykırı hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 09.01. 2022-14.07.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Ercan Hava Limanından KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan S.T (E- 28) "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ve 4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket suçlarından halen tutuklu bulunan" babası S.T'nin (E- 60) istemi üzerine ve talimatı doğrultusunda 10.000 Euro üzerinde olan parayı Gümrük Yetkililerine bildirmesi gerekirken her seferinde beraberinde bulundurduğu 150.000 Euro'yu 10 kez Ercan Havalimanında Gümrük Yetkililerine beyan etmeyerek KKTC'ne toplamda 1.500.000 Euro getirmek suretiyle Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirtti.

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve iki seferde getirdiği toplam 300 bin Euro’yu zanlı Ö.T'ye teslim ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının açık ifade verip, S.T'yi havalimanında gördüğünü ve içinde ne olduğunu bilmediği 2 zarfı alıp, yanında çalışan kişiye verdiğini söylediğini anlattı.

Polis, zanlı Ö.T'nin mahkeme emri gereği tutuklanmış olup tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Polis, baba-oğul iki zanlının yönlendirmesiyle aranan bir kişinin 350 bin Euro parayı getirdiğinin belirlendiğini anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiği belirterek, aranan kişiler olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, baba-oğul zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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