Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

Yunan Firkateyni ile tank taşıyıcı gemisi Limasol limanında

Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı “İDRA” firkateyni ile “RODOS” tank gemisinin Limasol Limanı’na demirlediği bildirildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:05
Yunan Firkateyni ile tank taşıyıcı gemisi Limasol limanında

Fileleftheros, Rum Milli Muhafız Ordusu’ndan (RMMO) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, firkateyn ve tank gemisinin Limasol Limanı’na, deniz harp okulu öğrencilerinin yıllık eğitim programı çerçevesinde demirlediğini yazdı.

Habere göre yarına kadar Limasol Limanı’nda kalacak Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı gemiler bugün halkın ziyaretine açılacak. Gemi mürettebatı Yunan Askerî Mezarlığı ve cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarını, Rum siyasi, dini ve askerî makamları ile Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliğini ziyaret edecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yunan Firkateyn
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum basını: Lute Eylül’de geliyor
Rum basını: Lute Eylül’de geliyor
Güney Kıbrıs Otelciler Birliği KKTC’de turist sayısının arttığını kaydetti
Güney Kıbrıs Otelciler Birliği KKTC’de turist sayısının arttığını kaydetti
Yalan beyan verdi, tutuklandı
Yalan beyan verdi, tutuklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim