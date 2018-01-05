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Yunan Milli Savunma Bakanı Müsteşarı Güney'e gidecek

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Yunan Milli Savunma Bakanı Müsteşarı Güney Kıbrıs'a gidiyor. Ay Konstantino ve Eleni Mezarlığı’nda bulunan “Faethon” mürettebatı kalıntılarını teslim alacak

05 Ocak 2018 Cuma 14:29
Yunan Milli Savunma Bakanı Müsteşarı Güney'e gidecek
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Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Dimitris Votsis, 7-9 Ocak’ta Güney Kıbrıs’ta olacak.

Votsis’in, Ağustos 1964’te Dillirga olayları sırasında batırılan “Faethon” isimli devriye botunda ölen ve geçen yılın Nisan ayında Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Ay. Konstantino ve Eleni Mezarlığı’nda yapılan “kayıp” kazılarında ortaya çıkarılarak, kimlikleri saptanan 5 Yunan mürettebatının kalıntılarını teslim almak üzere Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi. 

Alithia ve diğer gazeteler, Votsis’in “Faethon” mürettebatının kalıntılarını teslim almak ve Yunanistan’a götürmek üzere Güney Kıbrıs’a gideceği bilgisini Rum İnsani İşler Komiseri Fotis Fotiu’nun doğruladığını yazdı.

Habere göre, Fotiu, Yunanlıların kalıntılarının teslimi için 9 Ocak’ta Ay. Konstantino ve Eleni Mezarlığı’nda tören düzenleneceğini belirterek “Votsis’in ziyaretinin ana amacı ‘Faethon’ kalıntılarını geri götürmektir” dedi.  

Teslim edilecek kalıntıların Faethon mürettebatından 5 Yunana ait olduğunu,  6’ncı mürettebat Nikolau Niafa’nın kalıntılarının ise önceki aylarda Yunanistan’a gönderildiğini söyleyen Fotiu, “Faethon” mürettebatıyla aynı yere gömülü ve 1974 ve 1965-67 döneminde ölen iki Yunana ait kalıntılara daha ulaşıldığını söyledi.  Fotiu, bunlardan birinin, ailesinin arzusu üzerine Konstantino ve Eleni Mezarlığı’na defnedileceğini, birinin ise “Faethon mürettebatı” ile birlikte Votsis’e teslim edileceğini belirtti. 

Gazete, Ağustos 1964’te Dillirga olayları sırasında denizden karaya ateş desteği sağlayan Faethon’un 6 Yunan ve 1 Rum mürettebatının, “Kseru (Denizli) Körfezi”ndeyken, Türk savaş uçaklarının bombardımanında öldüğünü hatırlattı.

Gazeteye göre, 7 Ocak Pazar günü gideceği Güney Kıbrıs’ta pazartesi günü Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ve Fotis Fotiu ile temas edecek. 9 Ocak Salı günü düzenlenecek törenle kalıntıları teslim alacak ve beraberinde Yunanistan’a götürecek. 

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Son Güncelleme: 05.01.2018 14:45
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