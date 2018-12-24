Yunan politikacıdan Anastasiadis’e eleştiri

Fileleftheros gazetesi, LAE yetkilisi Panayiotis Lafazanis’in, Türkiye-ABD tatbikatı nedeniyle, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eleştirilerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Lafazanis açıklamasında, “Ankara’nın ifşa ettiği ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal edecek şekilde bölgede gerçekleştirilen Türkiye-ABD ortak tatbikatının, yıkıcı ve köle Anastasiadis-.Çipras ikizine, büyük bir şamar ve tokadı teşkil ettiğini ifade etti.

Lafazanis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, bölgedeki Amerikan stratejisininboyunduruğu altında olmasının, tarihi sürecin bugüne kadar gösterdiği şekilde, sadece ulusal bağımsızlığını öldürücü şekilde yaralamadığını ayrıca Atina ve “Lefkoşa” için, her ikisinin de ulusak çıkarları aleyhine “Truva Atı” olarak işlev gösterdiğini de belirtti.

Gazete başka bir haberinde bu tatbikatın yapılmadığına işaret etti.