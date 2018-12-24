Yunan politikacıdan Anastasiadis’e eleştiri

Fileleftheros gazetesi, LAE yetkilisi Panayiotis Lafazanis’in, Türkiye-ABD tatbikatı nedeniyle, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eleştirilerde bulunduğunu yazdı.
Habere göre, Lafazanis açıklamasında, “Ankara’nın ifşa ettiği ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal edecek şekilde bölgede gerçekleştirilen Türkiye-ABD ortak tatbikatının, yıkıcı ve köle Anastasiadis-.Çipras ikizine, büyük bir şamar ve tokadı teşkil ettiğini ifade etti.
Gazete başka bir haberinde bu tatbikatın yapılmadığına işaret etti.