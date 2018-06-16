"Yunanistan, Büyük Britanya ve Türkiye gibi garantör ülke"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunan Hükümeti’nin hedefinin, müdahale hakları ve üçüncü ülkelerin garantisi olmaksızın Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu ifade etti.
Alithia gazetesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Rusya ziyareti sırasında Rus gazetesi “İzvestiya’”ya röportaj verdiğini yazdı.
Türkiye’nin 21’inci yüzyıl dünyasını uyarlamakta zorluklara sahip olduğunun görüldüğünü iddia eden Kocias, hiç kimsenin, “işgal altında veya himayesindeymiş” gibi başka bir ülkeye sahip olmasının mümkün olmadığını savundu.
Uluslararası hukuk temelinde ilkelere dayalı tezlerinden dolayı Rusya’ya da teşekkür eden Kocias Yunanistan’ın, Kıbrıs’ın, BM’nin normal ve düzenli üye devletine dönüşmesini arzuladığını belirtti.