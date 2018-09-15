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Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:53
Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias Güvenlik ve Garantiler konusu artık masada olduğundan, Kıbrıs sorununda ilk kez bir müzakereden diğerine, öncekinden daha iyi durumda gideceklerini söyledi.

Kocias, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir kilise arazisinin Yunanistan Büyükelçiliği binası inşa edilmek üzere Yunanistan devletine devri için dün düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa değindi.

Müzakereler için “Çöküş” nitelemesini reddeden ve Crans Montana’da geçen yıl düzenlenen konferansın, yeterli ön hazırlık yapılmadığı için sonuç vermediğini söyleyen Kocias “İlk kez, Kıbrıs sorununda bir müzakereden ötekine, öncekinden iyi pozisyonda gidiyoruz” dedi, şöyle izah etti:

“Genellikle bir müzakereden sonra, öncekiden çok daha kötü şartlarda olur. Şimdi, müzakere masasında Güvenlik ve Garantiler konusu var ve bunu, Crans Montana sırasında BM Genel Sekreter de kabul etti. dolayısıyla daha öncekine nazaran çok daha iyi pozisyondan başlayacağız.”

Nikos Kocias sözlerini “Çabanın sonuç vereceğini garanti edemem ama mücadele edeceğimiz garantisini verebilirim” diyerek tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
YunanistanNikos Kocias
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