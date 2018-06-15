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"Yunanistan Kıbrıs’I normal, AB ile BM üyesi ülke haline getirecek”

Kocias, Yunanistan’ın Kıbrıs’ta “Kıbrıs’ı normal, AB ile BM üyesi ve üçüncü ülkelerin müdahale edemeyeceği bir ülke haline getirecek” çözüm taraftarı olduğunu söyledi.

15 Haziran 2018 Cuma 11:41
"Yunanistan Kıbrıs’I normal, AB ile BM üyesi ülke haline getirecek”

 Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan’ın Kıbrıs’ta “Kıbrıs’ı normal, AB ile BM üyesi ve üçüncü ülkelerin müdahale edemeyeceği bir ülke haline getirecek” çözüm taraftarı olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Kocias’ın, Moskova Devlet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Crans Montana’daki görüşmelerde sorunun özünün masaya konduğunu ve Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafı arasında “çakışan çıkarlar” bulunduğunu söylediğini yazdı.

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"KIBRISLI TÜRKLERE MÜMKÜN OLDUĞU KADAR HAK VERİLMELİ"

Habere göre Kocias, Kıbrıslı Türklere mümkün olan en fazla hakkın verilmesi, Rum tarafında da mümkün olan en fazla güvenlik duygusunun garanti altına alınması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs sorunundaki temel meselelerin güvenlik ve “yasadışı işgal” olduğunu iddia eden Kocias, Kuzey Kıbrıs’ın Avrupa’nın en militarize edilmiş parçası olduğunu öne sürdü.

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