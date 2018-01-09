Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı güneyde

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Dimitris Vitsas, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ile Rum ve Yunan hükümetlerinin katıldığı PESCO kapsamındaki yeni işbirliği olanaklarını görüştü.

Vitsas, 1964 Erenköy çarpışmaları sırasında RMMO birliklerine denizden destek veren ve Türk uçaklarınca batırılan “Faethon” isimli devriye botunda ölenlerin, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Ay. Konstantino ve Eleni Mezarlığı”nda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan kalıntıları teslim almak amacıyla Güney Kıbrıs’ta bulunuyor.

Politis, “PESCO Girişimcilik İşbirliği Yolları Açıyor… Kıbrıs Şirketleri, Yunan Şirketleriyle Birlikte Savunma Malzemesi Üretmeye Talip” başlıklı haberinde, Fokaidis ve Vitsas’ın dünkü görüşmelerinde Rum yönetiminin Yunan Savaş Sanayii’nden (ELVO) 11 adet genel kullanım kamyonu satın alımı sözleşmesini kesinleştirdiğini yazdı.

Habere göre, Vitsas ve Fokaidis, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Fokaidis, Rum şirketlerinin PESCO kapsamında Yunan şirketleriyle işbirliğinde, hem askerî, hem de sivil olmak üzere her iki maksatla da kullanılabilecek ürün üretimine talip olduklarını açıkladı.

Rum ve Yunan hükümetleri olarak savunma alanında, gerek araştırma, gerek savunma kabiliyetini geliştirme programları için sağlanan yeni fırsatları değerlendirmek istediklerini söyleyen Fokaidis, PESCO kapsamında üçüncü ülkelerle de işbirliği olanağı verildiğine işaret ederek, bunun yeni istihdam olanakları yaratacağını söyledi.

Fokaidis, PESCO’ya katılımın, Güney Kıbrıs’ın bazı ülkelerin (ABD) uyguladığı silah ambargosu nedeniyle yaşadığı “büyük sorunu özlü bir çözüm getireceğini” belirterek, “PESCO’nun işlemesiyle askeri malzeme alımındaki engel ortadan kalkmakla kalmayacak, Avrupa askeri malzemesi ve teçhizatı alımı artık bütün üye ülkelerin ana konusu haline gelecek” dedi.

Rum Savunma Bakanı 2020’ye kadar Gayrı Safi Yurtiçi Hâsıla’nın yüzde 2’sinin savunmaya aktarılacağını, 2017’de ilk kez silahlanma için ayrılan ödeneğin yüzde 100’ünün kullanıldığını vurguladı.

Dimitris Vitsas ise Rum ve Yunan hükümetlerinin, özel sektör dışında büyük Avrupa devletlerinin (savunma) sanayine sahip olması nedeniyle PESCO’ya ve Bölgesel Savunma Sanayii’ne katılmayı ısrarla istediğini belirterek “Bu, büyük bir başarımızdı” vurgusunu yaptı.

Haberde, Vitsas’ın Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu ile de bir araya gelerek “kayıp” akıbetlerinin araştırılması meselesini görüştüğü, bugün de Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Ay. Konstantono ve Eleni Mezarlığı”nda nisan ayında başlayan kayıp kazılarında ulaşılan ve kimlik tespiti yapılan Faethon mürettebatının kalıntılarını teslim alarak Yunanistan’a götüreceği kaydedildi.

Alithia haberi “Savunma Alanında İşbirliği Olanakları… PESCO’nun İşlemesiyle Kıbrıs’a Askerî Malzeme Teminindeki Engeller Kalkıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Vitsas, İsrail, Mısır, Ürdün ve diğer ülkelerle üçlü işbirliklerinin Rum ve Yunan hükümetlerine yeni bir dinamik kattığına işaret ederek, bu işbirliklerinin süreceğine işaret etti.

Haravgi ise “’Faethon’ Mürettebatının Kalıntıları Teslim Ediliyor” başlıklı haberinde, “Faethon”un Yunan mürettebatının kalıntılarının “Ay. Konstantinu ve Eleni Mezarlığı”nda düzenlenecek törenle Vitsas’a bugün teslim edileceğini yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi’ni Fokaidis, Yunan hükümetini de Vitsas’ın temsil edeceği törene “Faethon”un 5 mürettebatının aileleri de katılacak. Kalıntılar Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait bir nakliye uçağıyla bugün öğle saatlerinde Yunanistan’a götürülecek.