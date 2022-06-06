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Yunanistan’da tedavi gören Emilianidu, hayatını kaybetti

Bir süredir Yunanistan’da tedavi gören Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu, hayatını kaybetti.

06 Haziran 2022 Pazartesi 22:45
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Yunanistan’da tedavi gören Emilianidu, hayatını kaybetti

Bir süredir Yunanistan’da tedavi gören Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu, hayatını kaybetti.

Rum Lider Nikos Anastasidis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Emilianidou’nun yaşamını yitirdiğini duyurdu.  

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EmilianiduRum Çalışma BakanıYunanistan
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