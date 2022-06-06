Yunanistan’da tedavi gören Emilianidu, hayatını kaybetti

Bir süredir Yunanistan’da tedavi gören Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu, hayatını kaybetti.
Rum Lider Nikos Anastasidis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Emilianidou’nun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bir süredir Yunanistan’da tedavi gören Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu, hayatını kaybetti.
Bir süredir Yunanistan’da tedavi gören Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu, hayatını kaybetti.
Rum Lider Nikos Anastasidis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Emilianidou’nun yaşamını yitirdiğini duyurdu.