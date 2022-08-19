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Yunanistan’daki dinleme skandalındaki Güney Kıbrıs bağlantısı

Rum basını, Yunanistan’da patlak veren yasadışı dinleme skandalının Güney Kıbrıs ile bağlantılarını ifşa etmeyi sürdürüyor.

19 Ağustos 2022 Cuma 11:49
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Yunanistan’daki dinleme skandalındaki Güney Kıbrıs bağlantısı


Fileleftheros, Yunanistan’da, Thanasi Kukaki ve PASOK’lu Avrupa Milletvekili Nikos Andrulakis’in telefonlarının dinlenmesi ile ilgili olarak, eski Mossad ajanı Tall Dilian’a ait “WiSpear” şirketinin ve Avraam Shakak Avni’nin Larnaka’daki şirketlerinde çalışan 44 yaşındaki Rum kadının sorgulandığını yazdı.

Gazete, haberi “Avni ve Dilian’ın İş Arkadaşı Kontrol Altında” başlıklı haberinde iki İsrailli “yatırımcının” Güney Kıbrıs’taki şirketlerinde çalışan ve isminin ilk harfleri K. Th. olarak verilen 44 yaşındaki Rum kadının, Yunanistan’daki dinleme skandalıyla ilgili araştırılan Yunan şirketinin elemanı olduğuna dikkat çekti.

Gazeteye göre Rum kadın önce Shakak Avni’nin Güney Kıbrıs’taki şirketlerinde müdürlük yaptı, Tall Dilian’ın Pegasus ve Predator yazılımlarıyla bağlantılı en az bir işletmesine katıldı. Daha sonra Yunanistan’daki “Apollo Technologies Anonim Şirketi”nde tek yetkili haline geldi. Yunan medyası Apollo’yu, Dilian’ın merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan ancak casus van skandalından sonra Atina’ya taşıdığı Intellexa şirketiyle bağlantılı kılıyor. Apollo Yunan gazetecinin dinlenmesi ile alakalı olarak Yunanistan Ulusal Şeffaflık İdaresi (EAD) tarafından denetlendi, denetleme geçen temmuz ayında tamamlandı.

Öte yandan Politis Rum yönetiminin, Yunanistan’daki telefon dinlemeleri ile hiçbir ilgisi olmadığı açıklamalarının Avrupa Parlamentosu’nu (AP) ikna edememiş göründüğüne dikkat çekti.

Habere göre AP’deki bütün siyasi gruplar Başkan Roberta Metsola’dan meselenin, AP’nin ilk genel kurulun gündemine alınmasını talep etti. AKEL’li Avrupa Milletvekili Dimitris Papadakis ve Yorgos Dimitriu AP genel kurulunda, Yunanistan’da yasadışı dinleme yazılımlarının kullanılması ve Güney Kıbrıs’ta bu tür yazılımları üreten şirketler olması ve hatta bu yazılımların Rum tarafında da kullanılmış olmasının ele alınacağını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Dinleme SkandalıYunanistanGüney Kıbrıs
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