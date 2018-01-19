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Yüzde 60'ı aşan derinliğe ulaşıldı

 Güney Kıbrıs’ta da dün etkili olan fırtınanın, sondaj çalışmalarında bulunan Saipem 1200 sondaj gemisinin çalışmalarını da etkilediği belirtildi. 

19 Ocak 2018 Cuma 12:29
Yüzde 60'ı aşan derinliğe ulaşıldı
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 Güney Kıbrıs’ta da dün etkili olan fırtınanın, sondaj çalışmalarında bulunan Saipem 1200 sondaj gemisinin çalışmalarını da etkilediği belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, hızı saatte 90 km olan fırtına ve 7 metreyi aşan dalga boyunun, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 6’ncı parseldeki “Kalipso” yatağında sondaj çalışmalarında bulunan Saipem 1200 platformunu etkilediğini yazdı. 

Gazete dünkü hava koşullarının biraz daha iyi olduğunu ancak şiddetli rüzgar nedeniyle, Limasol Limanı’nda bulunan iki destek gemsinin gün boyunca demirlemiş bir şekilde kaldığını, üçüncü destek gemisinin ise güvenlik nedeniyle platformun yanında bekletildiğini belirtti. 

Bunlara bağlı olarak sondaj çalışmalarının 24 saat etkilendiğini belirten gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak sondajın, ulaşması planlanan üzde 60’ı aşan derinliğe ulaştığını, orada, her tarafı çevrili doğal gazın bulunduğunun tahmin edildiğini yazdı. 

Gazete bulgulara ilişkin bilimsel varsayımlar konusunda şu ana kadar ihtiyatlı bir iyimserliğin bulunduğunu da belirtti. 

Gazete aynı haberinin içerisinde, hava koşullarının Türk sismik araştırma gemisi Barbaros’un, Gazimağusa Limanı’na gitmesine neden olduğunu savundu. 

Karpaz’ın güney sahili boyunca seyreden geminin, Gazimağusa Limanı’na yöneldiğini yazan gazete, Türkiye’nin, dün ayrıca deniz kuvvetlerinin tatbikatları için üç Navtex yayınladığını ileri sürdü. 

Gazete, bu bölgelerin (bölgelerden bir tanesi Rum Yönetimi’nin sorumluluk bölgesi dahilindedir), Kıbrıs-Rodos ile Kıbrıs-Meis arasında olduğunu da savundu. 

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