Yüzerek Güney Kıbrıs’a Gitmeye Çalışan Lübnanlı Bulunamadı

Fileleftheros gazetesi Rum Liman Polisinin geçtiğimiz Pazar günü, içerisinde daha sonra Lübnanlı oldukları tespit edilen kadın, çocuklar ve erkeklerden oluşan iki tekne tespit ettiğini yazdı.

Gemilerden birinde 19 diğerinde ise 69 kişinin bulunduğunu yazan gazete, polis ile Lübnanlılar arasında istişareler yapılırken 5 Lübnanlının, suya atladığını, 4’nün fırlatılan can yelekleriyle kurtarıldığını ancak 5’inci kişinin henüz arandığını belirtti.

Habere göre, bahse konu Lübnanlının sandalet giyerken görüldüğü bu yüzden kıyıya çıktığı düşünülüyor.

İKİ KAÇAK GÖÇMEN TUTUKLANDI

Öte yandan, Haravgi gazetesi Rum polisinin, Güney Kıbrıs’ta kaçak olarak ikamet eden 35 ve 36 yaşındaki iki kişiyi tutukladığını yazdı.