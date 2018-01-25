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Zarara rağmen sermaye tatmin edici

Kıbrıs Rum bankaları AB’de en fazla zarar eden bankalar olarak kayda geçti...

25 Ocak 2018 Perşembe 12:58
Zarara rağmen sermaye tatmin edici
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Kıbrıs Rum bankaları AB’de en fazla zarar eden bankalar olarak kayda geçti.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Bankaları Zararda Birinci” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıs Rum bankalarının, Eylül 2017 sonundaki verilerine göre, 593 milyon Euro zararla, Eurozone bölgesinin en çok zarar eden bankaları olduklarını yazdı.

Gazete, Rum bankalarını Portekiz ve Yunanistan bankalarının takip ettiklerini belirtirken Rum bankalarının zarar etmelerine karşın sermayelerinin tatmin edici düzeyde bulunduğunu da vurguladı.

“KAMU BORCUNDA REKOR DÜŞÜŞ”

Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın kamu borçlarının AB içerisinde rekor denecek düzeyde düşüş kaydettiğini yazdı.

Gazete, Eurostat verilerine göre 2017 yılının ilk üç aylık döneminde kamu borcu yüzde 103,2 olurken, bir önceki yılda bu oranın yüzde 110,6 olduğunu, bunun da yüzdelik olarak 7,4’lük bir düşüşü gösterdiğini yazdı.

Haberde, Rum hükümetinin bu yöndeki beklentilerinin doğrulandığı belirtildi.

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