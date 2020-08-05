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Zehirli dumanlar Kıbrıs’a ulaşmadı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dün meydana gelen patlamanın Kıbrıs’taki hava kalitesini henüz etkilemediği bildirildi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:18
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Zehirli dumanlar Kıbrıs’a ulaşmadı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dün meydana gelen patlamanın Kıbrıs’taki hava kalitesini henüz etkilemediği bildirildi.

Cyprus Mail’e konuşan Kıbrıslı Rum Çalışma Bakanlığı, Hava Kalite Dairesi Başkanı Dr Chrysanthos Savvides, patlamayla oluşan zehirli dumanların Kıbrıs’a ulaşmadığını söyledi.

Rüzgarın kuzey-doğu yönünde estiğini anlatan Savvides, zehirli dumanların Kıbrıs’a değil, Suriye ve Türkiye’nin bazı bölgelerine doğru ilerlediğini kaydetti.

Rüzgarın yönü ve kuvvetine göre durumun her an değişilebileceğine de vurgu yapan Kıbrıslı Rum yetkili, “havada nitrojen oksit seviyeleri için sürekli ölçüm yapıyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
LübnanBeyrutPatlama
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