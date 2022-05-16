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Zeta Emilianidu, acilen uçakla Atina’ya götürüldü

16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:29
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Zeta Emilianidu, acilen uçakla Atina’ya götürüldü

Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’nun dün akşam rahatsızlandığı, durumunun ciddi olması nedeniyle acilen uçakla Atina’ya götürüldüğü belirtildi.

Güney Kıbrıs’taki haber kaynakları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’ya "beyin aort anevrizması" teşhisi konduğunu belirtti.

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos bu sabah bir açıklama yaparak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’nun dün akşam beyin aort anevrizması geçirdiğini üzülerek söylemek istediğini belirtti.

Pelekanos, Emilianidu’nun dün akşam ilk önce özel bir hastaneye götürüldüğünü durumunun ciddi olmasının ardından ise şu anda ameliyat edildiği Atina Hastanesi’ne gönderildiğini ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zeta Emilianidu’nun bu zorluğu aşacağına ilişkin inancını dile getirdi.

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