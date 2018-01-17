Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114259
ALTIN
164.339
DOLAR
3.8233
STERLİN
5.2667
EURO
4.6695
Dik duran göğüsler için ne yapmalı?
Dik duran göğüsler için ne...
Bekaretini satacak!
Bekaretini satacak!
Hapşırırken kendini tuttu, boğazı yırtıldı
Sakın yapmayın!
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Öpüşmek hakkında bilmediğiniz 15 şey
Öpüşmek hakkındaki bu ilginç bilgileri...

Zigi (Terazi) açıklarında tatbikat

Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail ile yapılacak olan büyük tatbikata hazırlık niteliğinde, bir ön-tatbikatın gerçekleştirileceği belirtildi. 

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:17
Zigi (Terazi) açıklarında tatbikat
banner10

 Larnaka’ya bağlı “Zigi”(Terazi) açıklarında bugün, Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail ile yapılacak olan büyük tatbikata hazırlık niteliğinde, bir ön-tatbikatın gerçekleştirileceği belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, “Üçlü Işığında Deniz Tatbikatı-Senaryo, Zigi Açıklarında 100 Tonluk Petrol Sızıntısının Göğüslenmesini Öngörüyor” başlıklı haberinde,  Güney Kıbrıs’ın deniz ve hava unsurlarının yer alacağı bugünkü, “ORFEAS-01/18” isimli ön-tatbikatın, saat 10:00’da başlayacağını ve Rum Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı’nın gözetiminde ircaa edileceğini yazdı.

Gazete, ön-tatbikatın, Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail arasındaki denizdeki ciddi kirlilik olaylarının göğüslenmesine ilişkin işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek olan üçlü tatbikata hazırlığı teşkil ettiğini de belirtti.  

Rum Araştırma ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin, “Zigi”(Terazi) kıyılarından yaklaşık 3 kilometre mesafedeki 15 kilometre karelik alanı kapsayan ilgili NOTAM’ı yayınladığını belirten gazete, ön-tatbikatın, Rum Tarım Bakanlığı’na bağlı Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi tarafından organize edildiğini yazdı.

Habere göre, ön-tatbikatın senaryosu, bir gemiden diğer gemiye yapılan yükleme-boşaltma sırasında meydana gelen arıza neticesinde, denize yaklaşık 100 tonluk petrolün sızması olayını teşkil ediyor. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malas: "Yapılan hatalar yüzünden Türkiye suçlarından arındırıldı"
Malas: "Yapılan hatalar yüzünden Türkiye suçlarından arındırıldı"
Gergin havayı daha da kötüleştirmiş
Gergin havayı daha da kötüleştirmiş
En çok araç Limasol'da çalındı
En çok araç Limasol'da çalındı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim