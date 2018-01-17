Zigi (Terazi) açıklarında tatbikat

Larnaka’ya bağlı “Zigi”(Terazi) açıklarında bugün, Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail ile yapılacak olan büyük tatbikata hazırlık niteliğinde, bir ön-tatbikatın gerçekleştirileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Üçlü Işığında Deniz Tatbikatı-Senaryo, Zigi Açıklarında 100 Tonluk Petrol Sızıntısının Göğüslenmesini Öngörüyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın deniz ve hava unsurlarının yer alacağı bugünkü, “ORFEAS-01/18” isimli ön-tatbikatın, saat 10:00’da başlayacağını ve Rum Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı’nın gözetiminde ircaa edileceğini yazdı.

Gazete, ön-tatbikatın, Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail arasındaki denizdeki ciddi kirlilik olaylarının göğüslenmesine ilişkin işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek olan üçlü tatbikata hazırlığı teşkil ettiğini de belirtti.

Rum Araştırma ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin, “Zigi”(Terazi) kıyılarından yaklaşık 3 kilometre mesafedeki 15 kilometre karelik alanı kapsayan ilgili NOTAM’ı yayınladığını belirten gazete, ön-tatbikatın, Rum Tarım Bakanlığı’na bağlı Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi tarafından organize edildiğini yazdı.

Habere göre, ön-tatbikatın senaryosu, bir gemiden diğer gemiye yapılan yükleme-boşaltma sırasında meydana gelen arıza neticesinde, denize yaklaşık 100 tonluk petrolün sızması olayını teşkil ediyor.