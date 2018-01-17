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Zinon minnettar oldu

Yunanistan’ın, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Zinon’u, Güney Kıbrıs ile kardeşlik ilişkilerinin ilerletilmesinde yaptığı katkılardan dolayı onurlandırdı...

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:50
Zinon minnettar oldu
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Yunanistan’ın, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon’u, Güney Kıbrıs ile Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ilerletilmesi ve derinleştirilmesinde yaptığı katkılardan dolayı onurlandığı bildirildi.

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün üçlü zirve toplantısı için adada bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın dün Rum Başkanlığında düzenlenen törenle Yunanistan’ın Büyük Haç Onur Nişanını Zinon’a takdim ettiğin yazdı.

Habere göre, Çipras konuşmasında, Zinon’u, Güney Kıbrıs ile Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ilerletilmesi ve derinleştirilmesinde yaptığı katkılardan dolayı onurlandırdıklarını belirtti.

Zinon da açıklamasında, böyle bir onura laik görülmekten duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

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