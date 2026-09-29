Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Georgios, dün yaptığı açıklamada kendi görüşüne göre “Türkiye’nin yalnızca oldubittilerin kalıcı hale gelmesini değil, Kıbrıs’ın işgalinin tamamlanmasını da arzu ettiği” iddiasında bulundu.

Açıklamasında, “Kıbrıslıların” Avrupa vatandaşları olarak sahip oldukları haklara özel atıfta bulunan Georgios, Kıbrıs’ın tamamında serbest dolaşım, yerleşme ve mülkiyet haklarından yararlanma konusunu gündeme getirdi.

Georgios buna paralel olarak Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Rum yönetiminin tezlerinin ileriye götürülmesi için üye devlet olarak sahip oldukları haklar dahil olmak üzere, AB’ye katılımlarından faydalanabileceklerini de savundu.

Güney Kıbrıs’ın AB’ye katılımına da gönderme yaparak, o dönem Güney Kıbrıs’ın AB’ye katılımını Kıbrıs sorununun çözümüyle ilişkilendiren ülkelerden tepkiler ortaya çıktığını öne süren Georgios, Türkiye aleyhindeki Avrupa yaptırımları konusunu da gündeme getirerek, bu yaptırımların uygulanmasına karar verilmesi durumunda Rum kesimi ile Atina’nın tutumunun ne olacağını da sordu.