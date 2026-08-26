Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Haris Loizidis İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, FC Barcelona ve UEFA’ya mektup göndererek, FC Barcelona Academy’nin KKTC’de düzenleyeceği hazırlık kampını engellemek için müdahale etmesini istedi.

Philenews Loizidis’i, FC Barcelona Academy’nin KKTC’deki organizasyonunu “geç fark ettiği” için eleştirdi.

Loizidis mektubunda FC Barcelona’dan, KKTC’de hazırlık kampı düzenleme kararını gözden geçirmesini veya “daha uygun ve hukuka uygun” diye nitelediği Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirmesini ya da adada düzenlememesini istedi.

UEFA’ya ve FC Barcelona’ya da dağıtımı yapılan mektupların dün sabah gönderildiği belirtilen haberde Rum Futbol Federasyonu’nun, konuyu yakından takip ettiği ve gereği halinde daha ileri eylemlerde bulunacağına işaret edildi.