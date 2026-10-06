Politis gazetesi “Hükümetin Kapalı Bölge Maraş Önerisiyle İlgili Sessizliği- Ne Doğruluyor Ne Yalanlıyor- Belediye Başkanı Hiçbir Şey Bilmediklerini Söylüyor” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in basın ofisi müdürü Viktoras Papadopulos’un “RİK 3’e” yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazeteye göre açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in liderlerin 17 Eylül tarihli son görüşmelerinde farklı konularla alakalı 19 öneri sunduğunu hatırlatmakla yetinen Papadopulos, gelişme halinde olan barış çabasının korunması için bu önerilerin içeriğini açıklayamayacağını ifade etti.

Gazeteye göre sözde “Maraş” Belediye Başkanı Simos İoannu ise gazeteye açıklamasında böyle bir öneri sunulduğu konusunda bilgisi olmadığını dile getirerek, kendisinin uzun zamandır hükümetten kapalı bölge Maraş konusunda öneri sunmasını istediğini ve Hristodulidis’in de yaklaşık iki ay önce yaptıkları görüşmede bunu yapmaya söz verdiğini savundu.

Bu tarz her hamleyi olumlu karşıladığını da dile getiren İoannu, kapalı bölge Maraş’la ilgili bir öneri paketinin iki toplumlu iş birliğinin mümkün olduğunu kanıtlayacak bir katalizör olabileceğine işaret etti.

Haberde ancak İoannu’nun beklentilerini düşük tuttuğu ve şu ana kadar geçiş noktaları konusunda bile bir anlaşmaya varılamadığını belirttiği kaydedildi.

Alithia ise konuyla ilgili habere “Kapalı Bölge Maraş’la İlgili İletişimsel Geri Dönüşüm” başlığıyla yer verirken, Rum Yönetimi Başkanlığının Hristodulidis’in 19 önerisi ile kapalı bölge Maraş’la ilgili eski bir fikri gündeme getirdiğini ve atılacak bir sonraki adımlara ilişkin herhangi bir anlaşma açıklamadığını yazdı.