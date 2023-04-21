Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Yoannu, konuyla ilgili açıklamasında, eylem planının içeriğinde Türkiye’den KKTC’ye gelerek Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen yasadışı mülteci sayısının azaltılmasını hedefleyen eylemlerin ve bu konudaki görüşlerinin bulunduğunu söyledi.

Yoannu, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos ile görüşerek eylem planını netleştirdiklerini kaydetti.

Öte yandan Alithia gazetesi de, eylem planının 4 eksenli olduğunu ve Yoannu’nun açıklamalarında, hedefin ayda 2 bin siyasi sığınma başvurusunu incelemek ve gönüllü olarak adadan ayrılmak isteyenlerin sayısının 1000 kişi olmasını sağlamak olduğunu söylediğini yazdı.

Yoannu, esas sorunun sınır dışı edilecek mültecilerle ilgili olduğunu ve bunun da, Haziran ayında inşa edilmesine başlanacak ve sınır dışı edilecek mültecilerin kalacağı merkezin hayata geçirilmesiyle çözüleceğini belirtti.

Habere göre, Yoannu, şu anda Güey Kıbrıs’taki nüfusun yüzde 6’sını siyasi sığınmacıların oluşturduğunu ve Fransa, Yunanistan gibi diğer ülkelerde, bu oranın yüzde 1 veya daha az olduğunu ifade etti.