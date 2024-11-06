Filelefheros’un haberine göre, Cumartesi ve Pazar geceleri İçişleri Bakanlığının Lefkoşa’nın Rum kesimindeki deposunun açıldığı ve depodan 2 araç anahtarı ile iki resmi hizmet aracı çalındığı polise Pazartesi günü şikayet edildi.

Tahkikat başlatarak araçların, GPS sinyalini takip eden polis araçları Limasol kazasında buldu. Resmi hizmet araçlarından biri Oroklini-Pile bölgesinde hareketsiz halde, çalan kişinin araç motoru ile uğraştığı bir sırada bulundu. Polisi görünce başka bir araca binerek olay yerinden ayrılmaya çalışan 43 yaşındaki Rum tutuklandı.

Pikap türü ikinci resmi hizmet aracı ise “Çakilero” bölgesinde bulundu. Araca yaklaşan polis 53 yaşındaki hırsızı araç içerisinde uyurken buldu. Resmi hizmet araçlarını çalan iki Rum dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve haklarında 3’er gün tutukluluk emri alındı.