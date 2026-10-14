Alithia gazetesi, tahminlere göre, adanın batısından başlayacak yağışların bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkisini artırmasının beklendiğini, yarın sabaha kadar da adanın tamamının yağışlı havanın etkisi altında kalmasının öngörüldüğünü yazdı.

Yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu şeklinde olmasının beklendiğini kaydeden gazete, yarından cumartesiye kadar ise aralıklarla yerel yağışların devam etmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Haberde, turuncu uyarının, bu akşam saat 19.00’dan yarın sabah saat 05.00’e kadar geçerli olacağı ve yağışların, bazı bölgelerde yoğun ve uzun süreli olabileceğine dikkat çekilerek sel riskine karşı uyarıda bulunulduğu ifade edildi.

Gazete, Su Geliştirme Dairesi tarafından hazırlanan taşkın risk haritalarına göre, Güney Kıbrıs’ta nehir yatakları ve akış güzergahlarıyla bağlantılı 18 potansiyel taşkın riski bölgesi belirlendiğini ve çalışmada, taşkınların istatistiksel olarak yaklaşık 20 yılda bir meydana gelebilecek hafif, 100 yılda bir görülebilecek orta ve 500 yılda bir yaşanabilecek çok ciddi olaylar olmak üzere üç farklı risk düzeyinde değerlendirildiğini yazdı.

Yetkililerin, söz konusu bölgelerin dışında da sel yaşanabileceğine dikkat çektiğini belirten gazete, özellikle yerel koşulların taşkın riskini artırabileceğini kaydetti.

Haberde, Su Geliştirme Dairesi’nin, vatandaşların taşkın riskini inceleyebilmesi amacıyla interaktif taşkın tehlike haritalarını web sitesinde yayımladığı ve taşınmazlara ait pafta, plan ve parsel numarası gibi bilgiler sisteme girilerek, olası taşkın riski olup olmadığının ve muhtemel su baskınının ulaşabileceği alanların kontrol edilebileceği belirtildi.