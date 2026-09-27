Suriyeli Medyan Al Shabn isimli 19 yaşındaki Suriyelinin, perşembe gecesi Lakadamya (Lefkoşa’nın Rum kesimi) tutukevinden kaçtığı ve henüz bulunamadığı bildirildi.

Haravgi ve Alithia’nın haberine göre Limasol Kaza Mahkemesi’nin görmekte olduğu bir davada sanık statüsünde olan kişi Lakadamya’daki nezarette tutuluyordu. Shabn’ın nezarethane hücresinde olmadığı cuma günü saat 19.45 sularında fark edildi.

Lefkoşa Rum Polis Müdürlüğü, aramalarına rağmen henüz bulmayı başaramadığı Shabn’ın resmini basına dağıtarak halktan yardım istedi.