Güney Kıbrıs’taki bazı bölgelerde şiddetli yağışın etkili olduğu, Lefkoşa-Limasol otoyolunda görüş mesafesinin azaldığı ve yolda su birikmesi nedeniyle yolun “kaygan” hale geldiği belirtildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, sürücüleri uyaran Rum polisi sürücülerin yavaş seyretmeleri, öndeki araçlarla güvenli takip mesafesini korumaları ve farlarını kullanmalarını istedi.

Limasol-Troodos yolunda da yoğun trafik olduğunu belirten polis sürücülere görevlilerin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulundu.

Haberde Troodos yönüne ulaşım için alternatif güzergâhlar arasında Kantou, Omodos ve Mandria yollarının yanı sıra, Ayia Fyla’dan başlayarak Apesia, Kapilio ve Trimiklini üzerinden devam eden güzergâhın bulunduğu da yer aldı.