Alithia gazetesinde yer alan habere göre hastalıkla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta gerekli tüm önlemlerin alındığını dile getiren Rum bakan, bugüne kadar Güney Kıbrıs’ta 5’i 2022 yılında, 1’i de geçen gün olmak üzere toplam 6 vaka kayda geçirildiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili gereken her şeyin yapıldığını, protokoller bulunduğunu ve durumun yönetilebilir olduğunu ifade eden Damianos, yeterli miktarda aşı mevcut olduğunu da sözlerine ekledi.

Geçen gün tespit edilen ve Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde müşahede altında olan Kıbrıslı Rum hastanın sağlık durumunun iyi olduğu da anımsatıldı.