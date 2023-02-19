Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Ekvator Ginesi’nde ve diğer Afrika ülkelerinde görülen ebolanın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Sağlık Bakanlığı’nın, Sağlık Hizmetleri ve Kamu Sağlığı Hizmetlerinin, Marburg virüsünün sürecini yakından takip ettiği yönünde bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre yapılan açıklamada sağlık hizmetlerinin, hemorajik ateş vakalarının idaresine yönelik ilgili planı ve protokolleri güncellediği de ifade edildi.