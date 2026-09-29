Rum Ulusal Konsey’in yarın toplanacağı belirtildi.
Haravgi gazetesi Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamasına dayanarak Ulusal Konsey’in yarın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında toplanacağını yazdı.
Habere göre, Hristodulidis, siyasi liderliği Kıbrıs sorunu hakkındaki son gelişmeler ve New York ziyareti hakkında bilgilendirecek.
Toplantıda daha sonra özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalarda atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.