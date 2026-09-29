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Toplantıda daha sonra özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalarda atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.

Habere göre, Hristodulidis, siyasi liderliği Kıbrıs sorunu hakkındaki son gelişmeler ve New York ziyareti hakkında bilgilendirecek.

Eurostat’a göre Güney Kıbrıs’ta sera gazı salınımındaki artış yüzde 67,1

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