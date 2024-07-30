Politis gazetesi, cinayetten aranan kişilerin isimlerinin Panayotis Necati (Kıbrıslı Türk), Aleks Burreli (Arnavutluk vatandaşı), Sandeep (ilk ismi bilinmiyor-Hint) ve Singh Sarbjit (Hint) olduğunu, hırsızlık çetesi üyesi olan kişilerin isimlerinin de Sırp İvan Milovanoviç ile Karadağlı Goran Milasinoviç olduğunu yazdı.

Gazete, Panayotis Necati’nin 2007 yılının Ağustos ayında taammüden cinayet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ve üç ay sonra, koğuşta beraber kaldığı Odisseas Kalanidis ile birlikte Rum Merkezi Cezaevi’nden kaçtığını kaydetti.

Haberde, bugün 49 yaşında olan Necati’nin KKTC’de saklandığı ve Özgür Atakeler veya Özgür Özkan ismini kullandığı öne sürüldü.