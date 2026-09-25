“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin BM Daimi Temsilciliği imzasıyla gönderilen mektupta, Kıbrıs Türk tarafının New York’ta bulunduğu dönemde çeşitli üst düzey isimlerle görüşme ve randevu taleplerinde bulunduğu ileri sürüldü. Rum tarafı, bu girişimlerin “ayrılıkçı politikaların yayılması” amacı taşıdığını iddia etti.

Mektupta, BM Güvenlik Konseyi kararları gerekçe gösterilerek, BM üyesi ülkelerin daimi temsilcilikleri ile gözlemci misyonlarından Kıbrıs Türk tarafının temsilcileriyle görüşmemeleri istendi.

Rum Daimi Temsilciliği’nin mektubunda şu ifadelere yer verildi: “Yukarıda belirtilenler ışığında ve ayrılıkçı entitenin temsilcilerinin, üst düzey şahsiyetlerin oradaki varlığını suistimal ederek, şu an New York’ta ayrılıkçı politikalarını yaymak amacıyla randevu taleplerinde bulunduklarına ilişkin bilgiler doğrultusunda, Kıbrıs Daimi Temsilciliği, Daimi Temsilcilikleri ve Daimi Gözlemci Misyonları ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda söz konusu kişilerle herhangi bir temasta bulunmaktan veya toplantı yapmaktan kaçınmaya davet eder.”

Söz konusu mektup, Rum Yönetimi’nin BM Genel Kurulu haftasında Kıbrıs Türk tarafının uluslararası alandaki görünürlüğünü ve diplomatik temaslarını sınırlamaya dönük yeni bir girişimi olarak dikkat çekti. Rum tarafının, bir yandan müzakerelerin yeniden başlaması ve diyalog çağrısı yaparken diğer yandan Kıbrıs Türk tarafının muhataplarla temasını engellemeye çalışması ise eleştiri konusu oldu.

Kaynak: Haber Kıbrıs