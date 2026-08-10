Alithia gazetesi, 2025 yılı Hane Halkı Geliri ve Yaşam Koşulları Anketi’nin dün yayınlanan verilerine göre, nüfusun yüzde 17,1’inin, hane halkı geliri yoksulluk sınırında ve toplumdan dışlanma riski altında yaşadığını yazdı.

Gazete, bu kategoridekilerin yüzde 15,5’inin erkek, yüzde 18,7’sinin de kadın olduğunu kaydederken, yaşları 14’ün altında 2 çocuğu bulunan 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının yıllık 27 bin 803 euro olduğunu belirtti.

-Pahalılık “can yakıyor”

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Güney Kıbrıs'ta yüksek fiyatların bütçeleri zorlamaya devam ettiğini ve marketler arasındaki fiyat farklılıklarının dikkat çektiğini yazdı.

Gazete, “e-kalathi” üzerinden elde edilen verilere göre, 16-31 Temmuz döneminde 805 üründe fiyat artışı görülüğünü ve bu ürünlerdeki ortalama artışın yüzde 10,6 olduğunu kaydederken, aynı dönemde 908 üründe ortalama yüzde 11,9 oranında fiyat düşüşü görüldüğünü belirtti.

Haberde, en yüksek artışın yüzde 7,6 ile dondurulmuş hamur işi ve pizzalarda, yüzde 6,6 ile meyve sularında ve yüzde 6,3 ile çikolata olduğu ifade edildi.