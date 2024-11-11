Türkiye'deki 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel'de yitirdiğimiz Şampiyon Meleklerimiz için adalet arayışı sürüyor...

İsias Otel'de kızı Selin'i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile kamu görevlileri için hazırlanacak olan iddianame için çağrı yaptı.

Karakaya, “Aylardır kamu görevlileri için yazılacak olan iddianameyi bekliyoruz. Tüm sorumlular ödeyecek! Ödemeli!” ifadelerini kullandı.

Ruşen Karakaya, “Atacakları o imzaları bundan sonra daha iyi düşünmeleri gerekir! Rant uğruna para uğruna yasal olmayan binalara izin verilmemeli! İddianameyi istiyoruz! Sorumlu herkesin yargılanmasını istiyoruz!” dedi.