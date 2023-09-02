Şüpheli ölümlerin gölgesindeki Rusya'da bu kez bir bilim insanının ölümü tartışılıyor. Rusya Uzay Araştırmaları Departmanı Profesörü, Uzay Bilimcisi Vitaly Melnikov zehirlendi. Melnikov'un zehirlenmesinde bir zehirli mantarın etkili olduğu açıklandı. 77 yaşındaki profesör, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yıllardır Rusya Federal Uzay Ajansı ROSCOSMOS için çalışan Melnikov, 291'den fazla makalenin sahibiydi. Öte yandan, NASA da dahil birçok yabancı uzay ajansıyla bir arada çalışmaları olmuştu. Üst düzey bir mühendis olan Melnikov, aynı zamanda Rusya'nın uzay yolculuğunu yeniden başlatması umulan Angara roketinin arkasındaki beyindi.

Melnikov'un ölümü Rus paralı asker ordusu Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in bulunduğu uçağın düştüğünün açıklanmasının ardından geldi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından birçok gizemli ölüm açıklandı.

Ağustos ayında Ukrayna işgalini eleştiren muhalif politikacı ve şubat ayında ise şarkıcı Elvira Vikhareva zehirlenmişti.