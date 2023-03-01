Rusya, St Petersburg üzerinde süzülen bir UFO'nun görülmesinin ardından hava sahasını kapattı. Yerel basında çıkan haberlere göre Rus askeri uçakları Pulkovo Havaalanı üzerinde "davetsiz misafiri" aramaya başladı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Flightradar uçak takip sistemi St Petersburg semalarında hiçbir sivil uçağa rastlamadı. Şehrin yaklaşık 160 kilometre dışında bulunan havalimanı ise bu sabah erken saatlerde tüm geliş ve gidiş seferlerini iptal etti.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, sabah saatlerinde kapatılan Pulkovo Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlara yönelik sınırlamalar kaldırıldı. St. Petersburg kentindeki Pulkovo Uluslararası Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişleri durdurulmuş, buna "bölgede uçan belirsiz bir nesnenin" neden olduğu açıklanmıştı.

EN AZ 5 SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI

Manu Gómez adlı bir uzman Twitter'dan yaptığı paylaşımda, havaalanı üzerinde "tanımlanamayan bir cisim" olduğuna dair "çok sayıda rapor" olduğunu yazdı. Gómez, UFO'yu durdurmak üzere gökyüzünde ikisi Su-35 ve MiG-31 olmak üzere en az beş Rus askeri uçağının bulunduğunu açıkladı.

Diğer taraftan, UFO'nun Finlandiya Körfezi yönünde görüldüğü iddia edildi. Teyit edilmemiş farklı haberler cismin bir insansız hava aracı (İHA) olduğuna işaret ederken, bir gazeteci benzer görüntülerin Kuzey Kafkasya ve Belogrod'da da görüldüğünü söyledi.

HALI PLANI DEVREYE SOKULDU

Rus yayın kuruluşu Baza ise havacılık yetkililerinin askeri veya kurtarma uçakları dışındaki tüm uçakların iniş yapmasını gerektiren "Halı" planını uygulamaya koyduğunu söyledi. Bu plan genellikle Rus hava sahasında tanımlanamayan cisimler görüldüğünde devreye sokuluyor. Bu çağrı aynı zamanda "Rusya Federasyonu'nun devlet sınırını" geçen bir şey olduğunda da kullanılıyor.

RUSYA'DA NÜKLEER SALDIRI UYARILARI

Öte yandan, söz konusu olay, füze saldırısı uyarısı yapan TV ve radyo istasyonlarını kesintiye uğratan yanlış ihbarların ortasında meydana geldi. Son 6 gün içinde Rusya genelinde birden fazla bölge bu türden ikinci kez asılsız uyarılara maruz kaldı.

Son bir hafta içinde Rusya'da milyonlarca kişi nükleer sığınaklara koşmaları konusunda uyarıldı. Sirenler çalarken, izleyiciler ve dinleyiciler şöyle bir uyarı duydular: "Dikkat, dikkat! Herkes derhal sığınaklara gitsin! Füze saldırısı tehdidi, herkes derhal sığınağa!"

Rus Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dikkat!! Ülkenin çeşitli bölgelerindeki radyo istasyonları ve TV istasyonlarının sunucularına yapılan bir saldırı sonucunda. yayında bir hava saldırısı alarmı verildi. Rusya Savunma Bakanlığı bu bilginin sahte olduğunu bildirmektedir!" denildi.

CASUS BALONLAR

Öte yandan son zamanlarda casusluk amacıyla başka ülkeler üzerinde uçurulan casus balonlarla ilgili küresel incelemeler arttı. ABD Hava Kuvvetleri Çin'in ABD semalarında casus bolan uçurduğunu iddia etti.

Baloni 4 Şubat'ta AIM-9X Sidewinder füzesi ateşleyen bir F-22 savaş uçağı tarafından düşürüldü.