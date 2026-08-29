Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, rüzgar hızının Gemikonağı’nda saatte 182 kilometre ulaştığını ve bunun “bir rekor” olduğunu ifade etti.

Güneş, bugün daha önce Kasım 2024’te Serdarlı’da ölçülen 171 kilometre/saatin üzerinde bir rüzgar hızının kaydedildiğini belirtti.

- Güneş: “Akşam saatlerinden itibaren yağış beklenmiyor”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, dün yayınladıkları ihbarlara paralel olarak bugün şiddetli hava koşullarının oluştuğunu belirtti.

Özellikle Güzelyurt ve Beyarmudu’nda bugün sabah saat 10.00 civarında başlayan hava koşullarının ilerleyen saatlerde ülkenin tamamına yayıldığını belirten Güneş, bu koşulların saat 17.00’ye kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

-Ort ve doğu kesimler...

Orta ve doğu kesimlere doğru sistemin ilerlediğini belirten Güneş, “O bölgelerde etkili hava koşullarının devam etmesini bekliyoruz.” dedi.

Yağışlı hava kütlesinin saat 17.00’den sonra ülkeyi terk edeceğini ifade eden Güneş, akşam saatlerinden itibaren yağış beklenmediğini ancak fırtına düzeyindeki rüzgarların etkisini azaltarak, yer yer kuvvetli olarak devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

- En fazla yağış Beyarmudu, Akdoğan, Kırıkkale ve Güzelyurt’ta

Yağış ölçümleriyle ilgili de bilgi veren Güneş, “Bugün saat 13.30 itibariyle 30 kilogramın üzerinde yağış ölçümü yaptığımız bölgeler; Beyarmudu, Akdoğan, Kırıkkale ve Güzelyurt.” dedi.

20 ile 30 kilogram aralığında yağış alan bölgelerin ise Gemikonağı, Taşpınar, Kalkanlı ve Çayönü olduğunu belirten Güneş, diğer tüm bölgelerin 20 kilogramın altında yağış aldığını aktardı.

- Hava, yarın parçalı ve az bulutlu olacak

Güneş, bugün mevsim normallerinin 3-4 derece altında seyreden sıcaklıkların, yarın mevsim normalleri düzeyine çıkacağını, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını dile getirdi.

Güneş, sonraki günlerde ise havanın mevsim normallerinden 3-4 derece artarak, hafta başından itibaren sıcaklıkların 40-41 dereceye seviyelerine çıkmasının beklendiğini ifade etti.