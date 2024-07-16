Söz konusu meseleyle ilgili geçen cumartesi 54 yaşındaki eski polisin tutuklanmasının ardından, 63 yaşındaki emekli bir polisin de tutuklandığını ve bu kişilerin Metamax saadet zincirinin Güney Kıbrıs’taki liderleri olduğundan söz edildiğini yazan Politis, başka tutuklamalar da olmasının an meselesi olduğunu belirtti.

63 yaşındaki polisin, vatandaşları söz konusu platforma katılmaya ikna etmek için günde 3 bin Euro kazandığını söyleyerek reklam yaptığını kaydeden gazete, tutuklanan iki kişiyle ilgili olarak gerek Güney Kıbrıs’taki bankalarda gerekse yurt dışındaki elektronik bankalar ile kripto para borsalarında araştırmalar yapıldığını ekledi.