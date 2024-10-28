Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gardiyanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Türkleri olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yaşına ulaşmasının onur ve gururunu Anavatan Türkiyemiz ile birlikte yaşamanın coşkusu içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren uluslara ilham kaynağı olmuştur.

Büyük Önder Atatürk’ün vizyonu sayesinde çağdaş bir düşünce yapısı ile kurulan Cumhuriyet, bugün dünyanın en önde gelen Devletleri arasındadır.

Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve Atatürk ilkelerinin yılmaz takipçisi olan Kıbrıs Türkü de, O’nun aydınlattığı yolu kendine şiar edinmiş ve varoluş mücadelesini Cumhuriyetle taçlandırmıştır.

Kopmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte Cumhuriyetin 101.yılının coşkusunu paylaşırken başta Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet’in kuruluşuna katkı koyanları saygı ve minnetle, aziz şehitlerimizi rahmetle şahsım adına anar, Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutlarım."