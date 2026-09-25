Polis dün hayatını kaybeden 51 yaşındaki Sadık Sözlü’nün ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün göğüs ağrısı şikayetiyle Tatlısu Sağlık Merkezine başvurup, Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Tatlısu’da sakin Sözlü’nün otopsisinde ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.